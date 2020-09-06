В полиции рассказали, что 9-летний Нурасыл Мади 5 сентября вышел из дома №94 по ул. Самал, больше его никто не видел. В тот день он был одет в футболку синего цвета, спортивное трико серого цвета, черные ботинки. Начальник управления полиции г. Уральск Мерлан Айкенов рассказал, что поиски ребенка были начаты сразу. - В поисках был задействован весь состав полиции города, волонтеры, учителя. Однако пока поиски не дали результатов. Сегодня с утра мы продолжим искать ребенка. Нам снова будут помогать волонтеры. Пропавший Нурасыл воспитывается в нормальной семье, однако он инвалид 1 группы, у него синдром Дауна. Мальчик не разговаривает и не ориентируется в пространстве, - пояснил Мерлан Айкенов. Если кто-то видел Нурасыла или обладает информацией о его местонахождении, просьба позвонить на номер 102 или 112. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.