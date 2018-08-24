Супруги Тяпаевы недавно вернулись из России, где были несколько месяцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Рашид и Амина Тяпаевы ездили в Россию, потому что у них заболел сын. - Мы ранее просили помощи с ремонтом, может, кто-то и откликнулся, но нас не было дома. Мы несколько месяцев провели у сына, потому что он болеет сильно. Мы просим людей, чтобы нам немного помогли с ремонтом. К примеру, мы заказали новую дверь, но нам ее до конца не сделали. То есть ее поставили, но там щели, - говорит Амина Тяпаева. Старики с ужасом ждут предстоящих холодов. По словам волонтеров, которые занимались сбором средств на ремонт, люди помогли, они собрали деньги на новые батареи, однако менять их некому. Желающие помочь могут перечислить деньги, либо привезти стройматериалы. Связаться с семьей ТЯПАЕВЫХ можно по телефону 50-73-38, либо обратиться по адресу: ул.  Жексенбаева 78, квартира 105. Напомним, супружеская пара Тяпаевых обратились в редакцию "МГ" в марте. Рашид и Амина рассказали, что замерзают в своей квартире по улице Жексенбаева, 78. Супруги спят в валенках, чтобы не отморозить ноги. Как выяснилось позже, проблема в плохом ремонте. Сделать его самостоятельно они не в силах, так как все деньги уходят на еду и лекарства.    