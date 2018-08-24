В суде №2 города Атырау рассмотрены уголовные дела в отношении руководителя управления государственного архитектурного - строительного контроля Рашида Алипбаева и руководителя отдела УГАСК Асылбека Омаркулова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Атырау.

Иллюстративное фото

Органами досудебного расследования Рашиду Алипбаеву предъявлено обвинение по пунктам 1,4 части 3 статьи 366 УК РК "Получение взятки путем вымогательства, неоднократно", Асылбек Омаркулов предан суду по п.2 ч.3 ст. 190 "Мошенничество", ст.366 "Получение взятки в крупном размере", ст.368 УК РК "Посредничество во взяточничестве лицом с использованием своего служебного положения".

Уголовное дело в отношении указанных лиц поступило в суд с ходатайством прокурора о рассмотрении в согласительном производстве, так как Алипбаев и Омаркулов в ходе досудебного расследования заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Следствием установлено, что Омаркулов в апреле 2018 года взял у жителя города 200 тысяч тенге за выдачу аттестата эксперта технического надзора по объектам первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций. Затем передал эти деньги Алипбаеву в качестве взятки.

Также в апреле Алипбаев вымогал у жителя города взятку в размере 250 тысяч тенге за предоставление рекомендательного письма от УГАСК.

Кроме этого, в мае 2018 года директор по производству одного из ТОО подал заявку через портал «е-gov» для внесения в лицензию дополнительных видов работ, однако получил отказ. Затем он обратился к Омаркулову с просьбой помочь, на что последний потребовал 200 тысяч тенге.

В январе этого же года другое ТОО в целях получения лицензии на проектную деятельность 1-ой и 2-ой категории сдал документы через ЦОН в УГАСК, но в выдаче лицензии было отказано. Представитель данного ТОО обратился к и.о. руководителя УГАСК Омаркулову, который потребовал 24 тысячи долларов США за положительное решение вопроса. В итоге он с поличным был задержан при получении денег.

Суд признал подсудимых виновными, приговором суда Алипбаеву назначен штраф в размере 70-кратной суммы взятки - 31,5 миллиона тенге. Омаркулову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.