Иллюстративное фото из архива "МГ" Мальчик выпал с балкона 4 этажа по ул. Курмангазы 23 августа. - Вызов поступил в 18.40, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА. - На место происшествия скорая помощь приехала в 18.46. Ребенок сразу же был госпитализирован в городскую многопрофильную больницу, однако позже было принято решение о его переводе в Областную детскую больницу. Как выяснилось, ребенок пытался с балкона на пятом этаже спуститься на четвертый. - У мальчика диагностирован перелом крестцовой кости. Небольшое повреждение легкого. Ему провели операцию. Сейчас он находится в отделении хирургии. Ребенок в сознании, прогноз благоприятный, - пояснили в облздраве.