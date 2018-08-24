Иллюстративное фото ibrashk.livejournal.com Судом установлено, что прихожанин в мечети «Байтерек» села Миялы во время совершения пятничного намаза произносил молитву громким голосом вслух, что послужило основанием для прерывания общего намаза. - В суде сельчанин пояснил, что читать намаз научился в приложениях по интернету, где после прочтения суры громко произносят вслух «амин». Но он при посещении мечети, не слушая замечания имама, продолжал произносить слово «амин» вслух. Свою ошибку прихожанин полностью осознал. Постановлением суда нарушитель порядка признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 84 175 тенге по ч.1 ст.490 КоАП Республики Казахстан "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях", - рассказали в пресс-службе Кызылкогинского районного суда Атырауской области.