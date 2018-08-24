Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы МПС ДВД ЗКО, 4 августа нынешнего года примерно в 03.45 неизвестный водитель, управляя автомашиной, в пути следования по автодороге Самара-Шымкент в северном направлении на 268 км, не обеспечив безопасность дорожного движения, допустил наезд на велосипедиста. 58-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. - Всех, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить в отдел розыска МПС ДВД ЗКО, по адресу: ЗКО, г. Уральск ул. Гагарина, 2/5, телефон 92-17-44, 8-777-479-74-40, 8-777-061-33-05. Анонимность и вознаграждение гарантируется, - сообщили в полиции.