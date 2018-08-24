Как заявили в ассоциации такси Западно-Казахстанской области, в городе порядка половины водителей перевозят пассажиров нелегально. Рейд проводится с использованием метода тайного клиента. Он делает заказ в такси, используя мобильное приложение. Вместо пассажира таксиста встречают сотрудники правоохранительных органов. Участие в рейде принимают представители местной полицейской службы, транспортной прокуратуры и транспортной инспекции. За час проведения рейда на вызов прибыли сразу трое водителей без необходимых документов. - Мы привлекаем к ответственности водителей по статье 571 часть 1 КоАП РК "Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом". Штраф составляет 5 МРП, - сообщил полицейский батальона ДПС УВД г. Уральска Азамат Намазов.