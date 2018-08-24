Стоит отметить, что инициатором запуска программы стал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, который 5 марта заявил о необходимости создания новой жилищной программы.

Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе Казахстана в пределах следующей стоимости в 25 миллионов тенге для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау и 15 миллионов тенге для других регионов.

Стоит отметить, что по программе "7-20-25" граждане могут приобрести только новое жилье у застройщика, у которого имеется весь пакет документов, требуемых банками. По словам Сергея РОДИНА, выдача займов осуществляется только в национальной валюте.

По словам заместителя директора филиала Национального банка по ЗКО Сергея РОДИНА, программа ипотечного кредитования "7-20-25" активно реализуется в стране. - По состоянию на 20 августа 2018 года банками второго уровня по стране было принято от физических лиц 1586 заявок на получение займа по государственной программе "7-20-25", из них 1026 заявок на общую сумму 11,9 млрд тенге были одобрены, - заявил Сергей РОДИН. Отметим, что в настоящее время выдают ипотечные займы 5 банков второго уровня: БанкЦентрКредит, АТФБанк, Цеснабанк, Евразийский банк, Bank RBK, Халык банк банк оказывает консултации. С тремя банками ведутся подготовительные работы для участия в программе - ForteBank, Жилстройсбербанк и Сбербанк России. Как стало известно, лидером по выдаче займов является БанкЦентрКредит. Стоит отметить, что в программе может участвовать любой гражданин Казахстана, имеющий стабильный доход, а также не имеющий жилья на праве собственности на момент подачи заявки в банк.