Филиалами банков второго уровня по было принято 56 заявок, из которых 36 заявок на сумму 273,5 млн тенге были одобрены, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Стоит отметить, что инициатором запуска программы стал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, который 5 марта заявил о необходимости создания новой жилищной программы.
По словам заместителя директора филиала Национального банка по ЗКО Сергея РОДИНА, программа ипотечного кредитования "7-20-25" активно реализуется в стране. - По состоянию на 20 августа 2018 года банками второго уровня по стране было принято от физических лиц 1586 заявок на получение займа по государственной программе "7-20-25", из них 1026 заявок на общую сумму 11,9 млрд тенге были одобрены, - заявил Сергей РОДИН. Отметим, что в настоящее время выдают ипотечные займы 5 банков второго уровня: БанкЦентрКредит, АТФБанк, Цеснабанк, Евразийский банк, Bank RBK, Халык банк банк оказывает консултации. С тремя банками ведутся подготовительные работы для участия в программе - ForteBank, Жилстройсбербанк и Сбербанк России. Как стало известно, лидером по выдаче займов является БанкЦентрКредит. Стоит отметить, что в программе может участвовать любой гражданин Казахстана, имеющий стабильный доход, а также не имеющий жилья на праве собственности на момент подачи заявки в банк.
Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе Казахстана в пределах следующей стоимости в 25 миллионов тенге для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау и 15 миллионов тенге для других регионов.
Стоит отметить, что по программе "7-20-25" граждане могут приобрести только новое жилье у застройщика, у которого имеется весь пакет документов, требуемых банками. По словам Сергея РОДИНА, выдача займов осуществляется только в национальной валюте.
Фото Медета МЕДРЕСОВА