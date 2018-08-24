Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе совещания аким области акцентировал внимание на своевременном завершении строительных и ремонтных работ в школах и детских садах, а также полном обеспечении учебниками. В этом году по области ведется строительство 26 школ на 9490 ученических мест. Ожидается, что восемь из них будут открыты к 1 сентября. В целом по итогам года в эксплуатацию будет сдано 15 школ. В 68 объектах образования продолжается средний и капитальный ремонт на сумму более 1,5 млрд тенге. Между тем, на приобретение учебников на 2018-2019 учебный год выделено 1,6 млрд. тенге. Их доставку в организации образования планируется завершить до 25 августа. До 1 октября будет завершена поставка жидкого и твердого топлива для отопления сельских школ и детских садов. Заслушав доклад руководителя управления образования ЛяззатмУразбаевой, аким области поручил усилить работу и обеспечить строгий контроль по всем направлениям. Кроме того, поручено активизировать и охватить как можно больше детей благотворительной акцией «Дорога в школу». - Все вопросы, касающиеся начала учебного года, должны быть на постоянном контроле. Проследите также за тем, чтобы к 1 сентября все школы были обеспечены спортивным инвентарем, максимально обновляйте материально-техническую базу, - сказал глава региона. Кроме того, на совещании был рассмотрен ход исполнения акции «Туған жерге тағзым». В этом году в рамках проекта по области должно планируется реализовать 778 проектов на общую сумму 3,3 миллиарда тенге. По итогам 7 месяцев завершено 502 проекта стоимостью 1,2 миллиарда тенге.