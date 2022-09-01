Пенсионный возраст для женщин в Казахстане зафиксируют на уровне 61 года
Президент заявил, что предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к народу сказал, что государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.
- Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан, - заявил президент.
Также следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.
- Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года, - сказал глава государства.
Он также отметил необходимость разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!