- Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан, - заявил президент.

- Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года, - сказал глава государства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к народу сказал, что государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.Также следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.Он также отметил необходимость разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда.