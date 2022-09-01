Глава государства затронул вопрос нехватки битума, назвав это «позором для страны, которая добывает нефть в больших объёмах». Уральцы просят приехать президента, чтобы чиновники «проснулись» и отремонтировали дороги Улица Шолохова. Фото из архива "МГ"
- Пусть правительство возьмёт этот вопрос на прямой контроль. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. С этой работы надо выводить реальный результат.  У нас до сих пор не хватает битума. Это позор для страны, которая добывает нефть в больших объёмах. Правительство должно решить этот вопрос кардинально. В целом, надо сказать откровенно, в работе правительства снова и снова происходят пробелы.  Не хватает горюче-смазочных материалов. Все это происходит из-за неспособности правительства действовать быстро и решительно, когда дело доходит до принятия конкретных решений.  В такой ситуации недовольны и граждане. Конечно, это уместно, - сказал Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к народу.
Также глава государства пригрозил, что «если так будет продолжаться, то придётся снова принимать конкретные кадровые решения». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.