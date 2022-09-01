Сегодня, первого сентября, во всех школах области и города прозвенел традиционный первый звонок, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Торжественная линейка прошла в школах Уральска Двери школ вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. Ученики радовались встрече с одноклассниками и своими учителями. Ярко и красочно прошла линейка в СОШ №19, где директор Талгат Давлетов выступил с поздравлением и пожелал всем школьникам успешного учебного года. Не менее торжественно прошла линейка в СОШ №17. Нарядные ученики и ученицы с пёстрыми букетами цветов, учителя и родители заполнили школьный двор. После гимна линейку объявили открытой и директор школы Марат Зайнулиев поздравил всех с начинающим учебным годом.
- Я желаю каждому ученику школы достичь новых высот. Больше достижений, успехов и знаний каждому школьнику, - сказал Марат Зайнулиев.
Далее, как и во всех школах, выступили с концертными номерами ученики. Перед началом учебного года министерство просвещения дало рекомендации по проведению торжественной линейки. Например, нельзя приглашать аниматоров и украшать здание школы шарами. Также рекомендовали не использовать голубей. Но, раз это добрая традиция, родителям и ученикам разрешили дарить цветы учителям. Напомним, учебный год продлили в школах Казахстана. Учиться школьники будут до конца мая. Ещё одно новшество этого года - все школы, за исключением трёхсменных, перейдут на пятидневку. Фото Медета МЕДРЕСОВА