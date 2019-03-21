Иллюстративное фото из архива "МГ" Молодых призывников в военкомате проверяют при помощи психологических тестов по программе ''Ак Сункар'', которая разработана совместно с российскими специалистами. Именно эти тесты нацелены проверить коммуникативные навыки молодого человека, стрессоустойчивость, наличие или отсутствие склонности к суициду и др. Будущих пограничников к тому же дополнительно проверяют на полиграфе - на приверженность к нетрадиционным религиозным течениям, на наркотические зависимости и на адекватность. По сведениям Департамента по делам обороны Атырауской области, сегодня в Атырау уклоняющихся от призыва молодых парней нет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.