По данным департамента по делам обороны Атырауской области, этой весной на срочную воинскую службу из региона планируется призвать около 700 человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Молодых призывников в военкомате проверяют при помощи психологических тестов по программе ''Ак Сункар'', которая разработана совместно с российскими специалистами. Именно эти тесты нацелены проверить коммуникативные навыки молодого человека, стрессоустойчивость, наличие или отсутствие склонности к суициду и др. Будущих пограничников к тому же дополнительно проверяют на полиграфе - на приверженность к нетрадиционным религиозным течениям, на наркотические зависимости и на адекватность. По сведениям Департамента по делам обороны Атырауской области, сегодня в Атырау уклоняющихся от призыва молодых парней нет. Лина ОЙЛОВА