Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала директор городской поликлиники №1 Светлана Ермеккалиева, чтобы уменьшить количество диспансерных больных в этом году у нас предусмотрена «Программа интегрированного управления заболеваниями (ПУЗ) по ЗКО» по заболеваниям сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и артериальная гипертония. - Именно по программе управления заболеваниями (ПУЗ - программе) в поликлинике отобрано 200 человек, это те больные, которые состояли на диспансерном учете, у них не тяжелая форма сахарного диабета. По этой программе в первую очередь мы учим пациента, у него развивается самоменеджмент, то есть с одним человеком работает конкретная команда: социальный работник, психолог, эндокринолог, заведующий, старшая медсестра или медсестра, которая его ведет. Это все делается для улучшения понимания самого больного, значимость его заболевания, он сам начинает регулировать свое состояние и относится более добросовестно, - отметила Светлана Ермеккалиева. Стоит отметить, что поликлинику №1 ежедневно в день посещает около 700 человек. - Также для улучшения цифровизации мы купили аппарат "Peek Retina". Этот медицинский портативный аппарат, вовлечен в ПУЗ - программу, им обследуют глазное дно. В основном при заболевании сахарного диабета страдает ангиопатия сосудов сетчатки. А для того чтобы на ранней стадии выявить, насколько поражены сосуды сетчатки, применяют этот аппарат. Пациент не сидит в очереди и не записывается на прием к окулисту. Им пользуется только наша поликлиника по ЗКО и по всему Казахстану. При проверке сетчатки глаз результаты поступают сразу же на смартфон медсестре, а она уже пересылает их самому пациенту, - отметила Светлана Ермеккалиева. Светлана Ермеккалиева пояснила, что по ПУЗ-программе по хронической сердечной недостаточности с этого года у них вовлечены около 100 человек.