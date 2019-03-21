Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима г. Актобе Ибраим Кузбаев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

По словам акима г. Актобе Ибраима Кузбаева, на проведение среднего, капитального ремонта и строительство автомобильных дорог из республиканского, местного и областного бюджетов в этом году было выделено 4 миллиарда тенге.

- Будут завершены строительно-монтажные работы на 6 объектах на ул. Байганина, Кулымбетова, Утемисова, М. Маметовой от пр.312 стр. дивизии до пр. Абилкайыр-хана, трассе Акжар-Родниковка и ул.Эмбенская. Капитальный ремонт будет проведен на автодороге от п.Россовхоз до п.Кирпичный, центральной автомобильной дороге в с. Беккул баба и по ул.Мира с «Актобе-Алга» в п.Ясный. Вместе с тем, будет завершено строительство 2 надземных пешеходных переходов, начатое в 2018 году, - поделился планами спикер.

Также градоначальник отметил, что продолжится строительство 3 автомобильных дорог в мкр Батыс-2 и 2 объектов в мкр «Нур Актобе», где в рамках проектов будут построены 15 автодорог с шириной проезжей части от 7 до 15 метров и соответствующими элементами дорожной инфраструктуры.

- В целях разгрузки основных магистральных улиц областного центра будет продолжено строительство мостового перехода через реку «Сазда» по ул. М. Маметовой, путепровода по ул. Арынова в районе «Сельмаш», а также реконструирована автодорога по ул. Тургенева до ул. Г. Жубановой, - рассказал Ибраим Кузбаев.

Между тем, строительство автодорог будет начато в п.Акжар, а также на участке от пр.Санкибай батыра до ул.Тауелсиздик, реконструкция ожидает автодороги по пр.Санкибай батыра от кольца 12 мкр. до пр.А.Молдагуловой, ул. Арынова, Тауелсиздик, Мангилик Ел.

