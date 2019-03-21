Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департаменте полиции ЗКО, пресечение противоправных действий произошло в общественном месте. - 30-летний житель поселка Караоба Казталовского района оказал злостное неповиновение участковому инспектору полиции, ударил его в лицо и пытался повалить на землю. После чего, участковый из закрепленного за ним травматического пистолета произвел два выстрела в сторону, однако правонарушитель не реагировал и продолжал драку, далее он выстрелил ему по его ногам, - пояснили в ДП ЗКО. - В результате противоправные действия были пресечены. Стоит отметить, что данный факт зарегистрирован по статье 380 ч.1 УК РК - "Применение насилия в отношении представителя власти". Проводится служебное расследование. Прокуратурой района применение оружия признано правомерным. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.