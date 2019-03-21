Это было выявлено в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», проводимого с 18 по 20 марта. Сотрудниками миграционной полиции было установлено, что гражданин Нигерии 1999 года рождения прибыл в поселок Индербор (административный центр Индерского района) по приглашению одного из частных учебных центров для работы преподавателем английского языка. В ходе проверки было установлено, что у него закончилась виза, но он продолжал свою работу в этом учебном центре. В отношении него был составлен административный протокол по признакам нарушения части 4 и 5 статьи 517 КоАП РК, материалы дела переданы в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.