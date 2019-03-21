Праздник Наурыз - это главный праздник у тюркских народов. В этот день - день весеннего равноденствия - приходит настоящая весна. По традиции распахиваются двери, готовятся разнообразные угощения, звучат пожелания. Основное место проведения - парк им. Жангирова. Празднества начались с театрализованного представления. С поздравлениями выступили аким района Санжар Алиев и почетный гражданин района Куанышбай Тулебаев. Празднование продолжила концертная программа, подготовленная силами работников культуры и творческих коллективов города. Здесь же в парке проходят традиционные спортивные состязания. Развернулась ярмарка мастеров. Радушно встречают гостей в 11 юртах, установленных в месте проведения праздника различными организациями и учреждения. Каждый желающий может угоститься бесплатными баурсаками и наурыз-коже. Массовые гулянья в сельских округах района начались вчера, проходят они и сегодня.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.