Празднование началось в 11 часов дня. На площади были установлены юрты, где были выставлены работы местных художников и мастеров. Желающие могли отведать национальные блюда - наурыз-коже, бауырсаки, айран, кумыс, кроме того, здесь же можно было поесть шашлыка. Возле Дома Дружбы также была установлена юрта и представители Ассамблеи народа Казахстана ходили в различных национальных костюмах. Пришедшие на площадь люди с удовольствием фотографировались с ними на память. Жители города пришли на праздник в национальных костюмах. Нужно отметить, что посмотреть праздничную программу пришли не только пожилые люди, но и молодежь. - Я каждый год прихожу на Наурыз на площадь, чтобы посмотреть на представление. Сегодня хорошая погода, солнышко. Мы решили прийти всей семьей. Наурыз - это праздник весны и пробуждения, я желаю всем мира и добра, - говорит жительница города Сания. Представление началось в 11.00. На сцене развернулось театрализованное действие, в котором отразилось несколько эпох из жизни казахского народа. В театрализованном представлении также были обыграны священные моменты с числом «семь»: «Жеті ғашық», «Жеті қасиет», «Ұлы даланың жеті қыры», «Жеті ата түгендеу», семь джигитов поднимали высоко в небо огромный тайказан, также было сказано, что именно «Жеті жарғы», свод правил Тауке-хана, стали основой для укрепления, единства и сплоченности казахского народа. Звучали народные песни, выступали танцевальные ансамбли «Назерке» и «Акжайык», Кыдыр ата дал свое благословение-напутствие жителям области. После этого всех собравшихся с праздником поздравил аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов. - Дорогие западноказахстанцы, поздравляю вас с праздником Наурыз! Наурыз - символ обновления природы, мира и согласия, вестник добра и дружбы. Он по-особому радует нас, настраивая на добрые дела, на созидание, - обратился к собравшимся Алтай Кульгинов. - Наурыз стал одним из самых ярких и любимых праздников казахстанцев. Пусть счастье и благополучие будут в каждой семье. И каждый трудовой день сопровождает удача и вдохновение. Далее перед горожанами выступили местные артисты и танцевальные коллективы.