Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Кусайына Сарсембая в этом году планируется провести сев на площади в 805 тысяч га, в том числе 451 тысяча га зерновых, 50 тысяч га масличных, 292,3 тысяч га кормовых культур, 6,2 тысяч га картофеля и 5,5 тысяч га овощебахчевых. - По сравнению с прошлым годом увеличение посевных площадей ожидается на 10% или на 73,7 тысячи га. В общей структуре посевных площадей доля зерновых культур составляет 56%, кормовых - 36,3%, масличных - 6,2%. Для этих целей заготовлены 39,8 тысяч тонн семян. Также принимаются меры по обеспечению сельхозформирований минеральными удобрениями и гербицидами. Планируется обработать 340 тысяч га посевных площадей, - отметил спикер. В весенне-полевых работах планируется задействовать 5608 тракторов, 81 посевной комплекс, 2274 сеялки и 1338 единиц почвообрабатывающей техники. На эти цели выделено 8500 тонн удешевленного дизельного топлива, стоимость отпуска удешевленного дизельного топлива в марте составит 169,5 тенге за литр. Также Кусайын Сарсембай рассказал о мерах, принимаемых в регионе по расширению площадей орошаемых земель. В частности, в целях вовлечения в оборот дополнительно орошаемых земель за счет средств международных финансовых организаций проведены работы по подведению необходимой инфраструктуры на площади 8,3 тысячи га. - Кроме того, в целях эффективного использования водных ресурсов в паводковый период возникла необходимость строительства новых водохранилищ. При строительстве новых водохранилищ появится возможность вовлечения в орошаемое земледелие земель на площади 32,9 тысячи гектаров и реализации крупных проектов по выращиванию сельскохозяйственных культур на орошаемых землях. В целях удержания на территории области паводковых вод в зимний период дополнительно ведется разработка ТЭО на 25 мелких водохранилищ. Ожидается, что работа по строительству водохранилищ позволит довести площадь орошаемых земель до 100 тысяч гектаров, - заключил Кусайын Сарсембай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.