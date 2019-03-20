ТОП-5 стран, которые чаще всего выбирают для ПМЖ западноказахстанцы. Стр. 4 - 5 Ученица 7-класса выпрыгнула из окна седьмого этажа и осталась жива. Стр. 2 О чем просили вице-министра Казахстана многодетные матери Уральска? Стр. 6 - 7 На центральном рынке на глазах у коллег мужчина порезал себя ножом. Стр. 2 Пассажироперевозчики просят государство выделить им субсидии. Стр. Как в Уральске отметили Көрісу Айт. Стр. 9 Медики развеяли 7 мифов о подагре. Стр. 18 Рецепты праздничных блюд казахской национальной кухни на странице 25 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.