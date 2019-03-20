Фото с сайта egemen.kz В своем сообщении в Facebook премьер-министр отметил, что Назарбаев является тем, кто стоял у истоков создания республики. - Под его руководством была создана динамично развивающаяся экономика, проведены масштабные преобразования во всех сферах жизни казахстанского государства. Мы все помним, что Нурсултан Назарбаев стал родоначальником евразийской интеграции. Именно он 25 лет назад выдвинул идею создания Евразийского экономического союза – союза, который активно развивается в интересах всех его участников. Высоко оцениваю совместную работу с Нурсултаном Абишевичем, с благодарностью вспоминаю все то, что он сделал для развития отношений между Россией и Казахстаном, для укрепления дружбы между нашими народами, - сказано в сообщении. Напомним, 19 марта президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК будет Касым-Жомарт Токаев. - Председателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном, - сказал Нурсултан Назарбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.