До сегодняшнего дня Медет Супыгалиев с супругой и тремя детьми жили в арендованном доме. Приобрести свое собственное жилье им помог депутат городского маслихата Алибек Семгалиев – от имени компании «Сазанкурак», осуществляющей добычу нефти в Исатайском районе. - Большое спасибо за такую оценку моих спортивных достижений. Не теряйте веру в себя и свои силы, смотрите только вперед. Я никогда не считал себя в чем-то ограниченным. У меня все только впереди. Я буду делать все возможное, чтобы представлять область и республику на всех соревнованиях любого ранга,- сказал Медет Супыгалиев. На данный момент в Исатайском районе проживают более 700 инвалидов, насчитывается 198 малообеспеченных и​ многодетных семей. Предпринимателями ежегодно оказывается помощь. Жилье, предоставленное семье Супыгалиевых, является вторым домом в Исатайском районе, которое приобретено за счет спонсорской поддержки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.