Церемония началась в 12.00 по времени Астаны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео телеканала "Хабар" Сегодня, 20 марта, Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса. - Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан, - произнес слова присяги Касым-Жомарт Токаев. На церемонии также присутствуют первый президент республики Нурсултан Назарбаев, депутаты Парламента, судьи Верховного Суда, члены Правительства. Напомним, 19 марта свои полномочия сложил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства обратился к народу с экранов телевизора. По его словам, это было не простым решением. Временно исполнять обязанности президента РК будет Касым-Жомарт Токаев. - Председателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном, - сказал Нурсултан Назарбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.