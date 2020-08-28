В преддверии нового учебного года городские школы готовятся к новому формату обучения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Считанные дни остались до нового учебного года, и, как известно, он начнется в несколько ином формате чем обычно. Угроза распространения коронавирусной инфекции все еще сохраняется, поэтому было решено в первой четверти перевести школьников на дистанционное обучение, но не всех - в начальных классах будут функционировать дежурные классы, где по желанию родителей дети смогут обучаться в традиционном формате.
По информации отдела образования города Уральск, всего в новом учебном году в 51 городской школе будут обучаться 52 752
ученика, около шести тысяч из которых - первоклассники. Подготовка в учреждениях среднего образования идет активная. Корреспонденты "МГ" побывали в городских школах и узнали, как обстоят дела с дистанционным и традиционным обучением.
Наши школы не готовы к дистанционному обучению
Дистанционное обучение и учеба в дежурных группах - явление относительно новое для казахстанских школ. После окончания четвертой четверти многие надеялись, что новый учебный год начнется в традиционном режиме, что угроза распространения коронавирусной инфекции отступит и дети смогут посещать школу. Но, COVID-19 и тут внес свои коррективы - учебу будет проходить онлайн.
Родители разделились на два лагеря: первые считают, что это верное решение, что рисковать здоровьем детей ни в коем случае нельзя. Вторая группа считает, что проблему "раздули", и когда открываются объекты и идет послабление карантина переход на дистанционное обучение - лишняя трата нервов, сил и времени.
Жительница ЗКО Зарина (имя изменено по просьбе женщины) говорит, что воспитывает троих детей дошкольного возраста и не хотела бы отпускать их в школу.
– Недавно у меня свекровь умерла от коронавируса. Болезнь сразу ее "съела", шансов не было. Теперь я панически боюсь этой заразы. Не хочу, чтоб мои дети подвергались риску. В школе требуют, чтобы дети посещали занятия, а я не хочу. Пусть дома сидят и обучаются дистанционно, - говорит Зарина.
Мама двоих детей Елена, напротив, говорит, что дети должны учиться в школах, а не дома. Старший ребенок перешел в 6 класс, а младший - в 3 класс.
– Дети должны учиться в школах, а родители работать. Вот как мне теперь быть? Младшему ребенка безусловно отведу в школу, а со старшим что делать? Он еще не так самостоятелен, чтобы оставлять дома одного, и тем более, чтобы сам делал уроки, подключался вовремя к онлайн-урокам. Рядом должен быть кто-то из взрослых, а взрослые не могут, нам нужно работать, чтобы прокормить семью. Тем более онлайн-обучение - это лишние траты. Я всегда запрещала ребенка засиживаться с гаджетами, а тут пришлось покупать ему планшет за немаленькие деньги. Открывают рынки, спортзалы, кружки, а в школах сохраняется карантин, - возмущается Елена.
- Мне кажется государство для начала должно создать условия для дистанционного обучения. Во-первых, обеспечить всех дешевым интернетом. У нас не то что дешевого, даже дорогой интернет в некоторые районы города не доходит. Во-вторых, обеспечить детей компьютерами и ноутбуками. Недавно видела информацию, что сейчас более 50% нуждающихся детей не обеспечены ими. Когда чиновники от образования собираются решать эти проблемы? В-третьих, необходимо было создать и внедрить нормально работающие программы и ресурсы для школьников. Мы то через одно приложение, то через другое приложение пытаемся работать и все безуспешно. Также нужно было за три летних месяца создать различные сайты для казахоязычных школьников, чтобы они могли где-то искать информацию, которую недополучили во время урока. У нас ее нет! Дети ищут информацию на русском языке, а затем ее переводят. На самом деле проблем много и они не решены, чтоб начинать обучение дистанционно. Хотя кто нас спрашивает хотим мы или нет? - говорит мама учеников 4 и 5 классов Алия.
У учителей свои проблемы
Учителям тоже приходится нелегко. Глава региона Гали Искалиев во время традиционной августовской конференции педагогических работников отметил, что вынужденный переход на дистанционное обучение показал насколько важен труд педагогов, и они безусловно, заслуживают уважения.
– Новый формат потребовал дополнить имеющиеся профессиональные компетенции учителя цифровыми навыками. Хочется отметить, что в такое непростое время, в условиях пандемии, учителя не растерялись и быстро научились дистанционно проводить уроки. Они умело использовали разные интерактивные ресурсы и функции используемых программ, - сказал он.
Заместитель директора по методическим вопросам СОШ №47 Гульжанар Гильманова рассказала, что учителя уже начали проводить пробные занятия на различных платформах.
– Основная задача, которая перед нами стоит - это научить детей и родителей работать через портал. Ведь среди родителей есть такие, у которых низкая грамотность в сфере информационных систем. Да и учеников у нас много, поэтому с этим могут возникнуть определенные трудности. Но мы думаем, что сможем решить эту проблему, именно для этого сейчас проводятся пробные уроки и семинары, - отметила Гульжанар Гильманова.
Но, как оказалось, и здесь есть обратная сторона. Педагог городской школы Мейрамгуль (имя изменено по просьбе интервьюера) рассказала, что не решенных организационных вопросов очень много.
– Например, сначала говорили, что традиционное обучение в начальных классах будет организовано только по желанию родителей. В моем классе обучаются 26 детей, родители 22 ребенка написали добровольное соглашение на штатную форму обучения. Класс разделили на две группы по 11 детей - первая группу будет учиться с утра, вторая - во второй половине дня. Остальные четверо детей будут обучаться онлайн. Но руководитель нашей школы заявила, чтобы мы во что бы то ни стало уговорили родителей, чтобы они согласились приводить детей, мол с двумя группами и надомниками "возиться" никто не будет. А дополнительно брать на работу учителя - лишние траты. Получается я буду работать с утра до вечера, а вечером буду заниматься с детьми на дистанционном обучении. Когда мне готовиться к урокам? Когда проверять тетради? Когда уделять время семье? Ведь у меня тоже свои дети есть, которые тоже требуют внимания, - говорит Мейрамгуль.
Каждый класс разделили на две группы
Городские школы активно готовятся к новому учебному году. В средней общеобразовательной школе №47 контингент учащихся составляет 2943 ученика, 100 из которых - это воспитанники мини-центра, 210 - классов предшкольной подготовки, с 1 по 11 классы в школе будут обучаться 2633 ученика.
– По заявлению родителей были сформированы дежурные группы для начальных классов, на обучение в которых поступило 1280 заявлений от родителей. Ученики 1-4 классов будут учиться в традиционном формате в две смены. Каждый класс мы разделили на две группы - первая будет учиться до обеда, вторая - после. Занятия начнутся с 8.00 для 3 и 4 классов, с 8.45 - для 1 и 2 классов. Это делается для того, чтобы исключить массовое скопление детей и родителей. К слову, мамы и папы в здание школы допускаться не будут. Дежурные учителя будут встречать детей у ворот школы, - рассказала директор СОШ №47 Наталья Ергужиева.
Кроме этого, выходить на перемену ученики также будут по отдельному расписанию. В коридорах сделаны разметки, в классах установлены санитайзеры, а в кабинетах планируется регулярно проводить влажную уборку и кварцевание. Входить на территорию школы ученики будут через разные ворота. На месте дежурные будут измерять температуру ребенка с помощью бесконтактного термометра, записывать, а в случае повышенной температуры, будут отправлять домой.
В дистанционном формате учебный год начнет 1561 школьник - это воспитанники мини-центров, классов предшкольной подготовки, а также ученики 5-11 классов.
Обеспечим ноутбуками
В СОШ №47 числятся 222 ученика из малообеспеченных и многодетных семей. На данный момент 78 детей обеспечены ноутбуками, ожидается поставка еще 67 компьютеров. До начала учебного года учителя планируют обеспечить всех нуждающихся ноутбуками и компьютерами.
– До 30 августа мы установим все необходимые программные обеспечения и раздадим детям. Мы заключаем договор с родителями о том, что технику они получили в исправном состоянии, сами же на месте проверяют. Если вдруг в работе ноутбуков и компьютеров будут наблюдаться неисправности, то классный руководитель и техник будут выезжать по месту жительства и устранять неполадки, - рассказала Наталья Ергужиева.
Кроме этого, администрация школы уже начала обеспечивать детей из малообеспеченных и многодетных семей необходимыми вещами и канцелярскими товарами. 192 ребенка уже получили спортивную одежду, другие вещи будут раздаваться по мере поступления товара.
Больного ребенка - в изолятор
Если вдруг у ребенка во время занятий будут наблюдаться признаки заболевания, повышение температуры тела, то его немедленно планируют поместить в изолятор, где будут дежурить медицинские работники.
– В нашей школе работает одна медсестра, дополнительно из поликлиники были выделены еще два медицинских работника. Они будут с нами работать. Если у ребенка будет температура и плохое самочувствие, то он будет помещен в изолятор. Мы вызовем родителей, а при необходимости и скорую помощь, - заметила медицинский работник школы Нурлыгуль Мухамбеткалиева.
К слову, в школе работают 200 учителей. На сегодняшний день они уже проводят пробные занятия по дистанционному обучению.
В СОШ №16 в новом учебном году будут обучаться 1098 школьников. Контингент мини-центра составляет 45 детей, на обучение в классах предшкольной подготовки родители подали 54 заявления. К слову, в этом году впервые в школе открывается нулевой класс на казахском языке обучения. В школе числятся 39 детей из малообеспеченных семей, 10 учеников получают адресную социальную помощь.
– Мы закупили 31 бесконтактный термометр, а также 200 литров дезинфицирующего средства, но это рассчитано только на первую четверть. Далее по мере необходимости будем еще закупать. Кроме этого, на каждый этаж были закуплены кварцевые лампы. 26 ноутбуков были выданы детям из нуждающихся семей, а также, по словам директора, на днях ожидается поставка 26 компьютеров из Павлодара, которые будут распределены между детьми из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы. В дистанционном форме будут обучаться 505 учеников с 5 по 11 классы и шесть учеников из начальных классов. Остальные 494 ученика в 37 дежурных группах будут обучаться в традиционном формате. Все учителя прошли онлайн-курсы, - рассказала директор СОШ №16 Мария Кабакова.
Дети, которые будут учиться в традиционном формате, будут заходить в школу через разные входы, за одной партой будет сидеть один ребенок, расстояние между партами - минимум 1 метр. Все уроки будут проходить по государственному стандарту, в теплое время уроки физкультуры будут проводиться на улице.
В городском отделе образования Уральска сообщили, что в городских школах насчитываются 52 752 ученика. 28 691 школьник с 5 по 11 классы будут учиться в дистанционном формате. 19 517 учеников начальных классов смогут посещать школу. По городу насчитывается 3 186 детей из малообеспеченных и многодетных семей, 1 142 ученика обеспечены компьютерами и ноутбуками. До начала учебного года планируется выдать технику еще 1 385 детям.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА