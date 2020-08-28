В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 28 августа в 8.30 на Второй дачной, в районе садоводческого товарищества Казинское упал самодельный летательный аппарат. На место выехали спасатели. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что самолет был одноместным и погиб пилот. - В результате падения одноместного самолета летчик погиб до прибытия скорой помощи. Других пострадавших нет, - отметили в пресс-службе облздрава. Известно, что самолет принадлежал погибшему 70-летнему мужчине. Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.