В Казахстане завершилась ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал директор филиала по Атырауской области НАО «Фонда социального медицинского страхования» Байтолла Газизов. По словам спикера, в этом году большинство участников выбрали частные медицинские организации. - По Атырауской области в регистре прикрепленного населения зарегистрированы 627 258 человек, из них 6 592 человека воспользовались своим правом выбора медицинской организации. Атыраусцы могут прикрепиться к той или иной поликлинике один раз в течение года по праву свободного выбора, при переезде, реорганизации поликлиники, завершении ее договора с ФСМС или, напротив, при появлении рядом с местом жительства новой поликлиники, имеющей договор с ФСМС, - сообщил Байтолла Газизов. Как отметил Байтолла Газизов, в ближайшее время возможность осуществить прикрепление через поликлинику будет исключена - это стало необходимой мерой для преодоления системных проблем и пресечения возможных фактов злоупотребления и фальсификаций. - Это не должно стать ни для кого причиной для беспокойства. Во-первых, все, кто привык физически ходить в поликлинику для прикрепления, могут обращаться в центры обслуживания населения, где оборудованы уголки Connection Points, подключенные к egov и работают консультанты, которые помогут получить услугу. Во-вторых, разработан Telegram-бот Egov.kz, с помощью которого прикрепиться можно в считанные минуты с помощью вашего смартфона. И в-третьих, прикрепить онлайн можно и своих детей, при этом система автоматически подгружает данные о вашем родстве из информационных систем, упрощая процесс и не требуя лишних документов, - пояснил Байтолла Газизов. Отметим, что в этом году в кампании по Атырауской области участвовали 19 медицинских организаций, из них 1- впервые. Список всех поликлиник, к которым можно прикрепиться, доступен на сайте Фонда социального медицинского страхования https://fms.kz в разделе «Выбрать клинику». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК
Почти 7 тысяч жителей Атырауской области прикрепились к другим поликлиникам
