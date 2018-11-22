На мосту столкнулись две машины "ВАЗ-2113" и ассенизаторская машина "ГАЗ". Как рассказали очевидцы, обе машины двигались в сторону города. По непонятной причине автомашина "Ваз-2113" врезалась в ехавшую впереди ассенизаторскую машину. Из-за ДТП на мосту образовался затор. Сотрудники полиции регулируют движение. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов поступил в 19.08. – В 19.13 карета скорой помощи была уже на месте. С места происшествия были госпитализированы двое - ребенок 2011 года рождения, который получил закрытую черепно-мозговую травму и мужчина 1977 года рождения. У мужчины ссадина лобной части. Оба доставлены в городскую многопрофильную больницу, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА. На месте работают дознаватели. Подробности ДТП выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании