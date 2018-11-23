-Ребенок погиб от душераздирающего случая, когда его загрызли несколько питбультерьеров. Это не случайность. За прошедшие три года в стране пострадали от нападений собак более 177 тысяч человек. А за шесть месяцев текущего года 29 878 человек получили травмы и были вынуждены обратиться за медпомощью. По стране ежедневно более 160 человек страдают от нападений собак. Это только официально зарегистрированные случаи. Когда же исполнительные органы все-таки примут конкретные меры по наведению порядка в этом вопросе? - заявил депутат Ерсултан Бектурганов.

По его словам, на улицах городов, и особенно сел, обитает множество бродячих собак. Они ходят стаями, представляют большую угрозу для населения и являются источниками распространения инфекционных заболеваний.

-Есть случаи, когда стая собак становилась причиной непосещения занятий школьниками, потому что они боялись идти одни. Содержащие домашних питомцев люди не соблюдают правила содержания и выгула. И никто это не контролирует. Участились случаи выброса домашних питомцев на улицу. Их владельцы не привлекаются к ответственности", - перечислил депутат.

Он уточнил, что в странах ОЭСР за выброс домашнего питомца на улицу предусмотрен штраф от 25 тысяч евро, а в некоторых случаях - уголовная ответственность в виде лишения свободы до одного года.

-На сегодня вопрос по строительству приютов и питомников для собак и кошек не решен. В стране в основном функционируют созданные волонтерами приюты и питомники. Утвержденные местными маслихатами правила выгула и содержания собак и кошек в разных регионах отличаются. Просим дать соответствующим госорганам поручение по принятию действенных мер для безопасности людей, - обратился депутат к премьер-министру.