По словам сельчан, рабочие вырыли траншеи вдоль улиц, не оградив их предупреждающими лентами, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено жителями села Володарское
Как рассказала жительница села Володарское Зеленовского района Светлана ЛЕОНЕНКО, работа по строительству водопровода возобновились в ноябре 2018 года.
– Сейчас ведутся работы. Нас никто не оповещал о проведении работ. У нас уже возникают проблемы с подъездными путями. Сможем ли мы по утрам беспрепятственно выезжать из дома на работу? Сейчас уже снегопад начался. Выехать со двора будет сложно, можно и скатиться в траншею. В прошлом году при проведении работ экскаватор скатился в яму и снес столб электропередачи рядом с жилым домом. А если бы столб упал на дом или на людей? После этого случая траншеи закопали и работы прекратились, - возмущенно рассказала Светлана ЛЕОНЕНКО.
Кроме этого, по словам жителей села, работы проводятся в темное время суток, несмотря на то, что улицы плохо освещаются.
– Рабочие приходят к обеду и работают до 12 ночи. Мы просили показать нам план работ, но начальник участка отказался, ссылаясь на то, что план они с собой не носят. Почему они перерыли весь поселок - тоже не понятно. Ведь у всех жителей на участках есть свои колодцы. Да и цена у них недешевая. Мы переживаем за подъездные пути и за свою безопасность. К тому же мы недавно сделали ремонт. У нас дорогостоящие ворота, крыша. Не хотелось бы, чтобы из-за работ был причинен материальный ущерб, - отметила Светлана ЛЕОНЕНКО.
Как отметил руководитель управления строительства Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, строительство водопровода в поселке Володарское закончится в первом квартале 2019 года.
- Предыдущий подрядчик был признан судом недобросовестным и сейчас строительство осуществляет другая компания. В связи с судебными тяжбами время затянулось и пришлось приступать к работе в ноябре. Открытые колодцы, траншеи не можем оставить на следующий год. Строительство практически завершено. Земляные работы закончены, - заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ.
Напомним, работы по строительству водопровода
в селе Володарское Зеленовского района были начаты в августе 2017 года. Однако сельчане сразу же были недовольны. По их словам, компания затягивала строительство из-за отсутствия материалов, а также жители села были недовольны ценами на подключение к центральному водопроводу. Жители села Володарское утверждали, что они должны заплатить за это 40 тысяч тенге, тогда как в других районах подключение к водопроводу стоит 20 тысяч тенге. Кроме того, жена рабочего, занятого на строительстве водопровода, сообщила, что мужу не выдают зарплату
несколько месяцев. Позже подрядная организация ТОО "Алатау-Альдан-Агро" была признана недобросовестным
участником госзакупок и должна была возместить в доход государства неустойку в размере 2 миллионов тенге.
