Иллюстративное фото с сайта olx.kz В ходе очередной сессии городского маслихата депутаты одобрили постановление акимата о ликвидации Геологского сельского округа. - На первом этапе депутаты пока лишь одобрили постановление, до конца года года это решение будет направлено на утверждение в областной акимат. Только после этого Геологский сельский округ будет ликвидирован и приравнен в городской черте, - рассказал руководитель аппарата акима г.Атырау Серик Нсанбаев. Отметим, что в настоящее время в Геологском сельском округе проживает почти 18 тысяч местного населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК