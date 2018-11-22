Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

По данным РГП "Казгидромет", 23 ноября в Уральске ожидается снег. Днем столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля, ночью -8. 2 градуса тепла днем и снег с дождем ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег и -5 градусов днем. Ночью 7 градусов ниже нуля. В Актау переменная облачность. Днем +7, ночью +2.