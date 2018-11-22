Возгорание произошло 22 ноября около 15.00 в коридоре общежития по ул. Х.Чурина, 119, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Выяснилось, что в этот раз в коридоре загорелись фрагменты одежды и обуви. Жителям удалось своими силами потушить пожар. Стоит отметить, что вещи загорелись непосредственно рядом с электрическим щитом. Лишь по счастливой случайности огонь не перекинулся на провода. Жители дома были возмущены тем, что пожары в общежитии происходят регулярно. Однако виновные лица остаются безнаказанными. – Это не первый случай. Квартира наших соседей горела уже дважды. Там живут люди, которые регулярно употребляют спиртные напитки. Никакие уговоры, просьбы на них не действуют. Там живут отец с сыном. Отец пожилой человек, сын пьющий. У них никаких документов нет. Приводят сюда бомжей. Позавчера из-за них всех жителей эвакуировали. Приезжали пожарные. Дети, инвалиды стояли на морозе несколько часов. Все квартиры затопило. Участковый лишь пожимает плечами, - возмутилась жительница дома Екатерина САУРГАЛИЕВА. Напомним, 20 ноября в этом же общежитии произошел пожар. Тогда пожарные эвакуировали 95 человек, 25 из которых были дети. В комнате, расположенной на пятом этаже пятиэтажного общежития, произошло возгорание телевизора на площади 0,5 квадратных метра. С места пожара был госпитализирован мужчина с диагнозом отравление угарным газом в легкой степени. zM0JmQVo1Ss Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.