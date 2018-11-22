На перекрестке столкнулись два автомобиля "Тайота" и "Лада". Как рассказал водитель автомашины "Лада", он ехал по проспекту Достык в сторону остановки Юбилейная. "Тойота" двигалась в противоположенную сторону. – Я не знаю, что он хотел сделать - то ли развернуться хотел, то ли повернуть на Евразию. Все получилось мгновенно, - рассказал водитель автомашины "Лада". Стоит отметить, что в результате аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают сотрудники полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.