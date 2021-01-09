Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 2 января в полицию обратился 29-летний житель города с заявлением о факте мошенничества. – Так, возле кафе по проспекту Санкибай батыра 40-летний мужчина обманным путем, под предлогом переоформления автомашины с армянского на казахстанский учет, завладел деньгами в сумме 450 тысяч тенге потерпевшего. Подозреваемый был задержан. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», - сообщили в полиции. Полицейские призывают актюбинцев быть особо осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников. Необходимо перепроверять и проявлять бдительность, передавая ценные вещи или деньги незнакомцам.