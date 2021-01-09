Инцидент произошел 9 января в 3.14 на территории кемпинга "Хаза" по улице Жангир хана. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в двухэтажном здании шиномонтажного автосервиса в подсобном помещении горели личные вещи, пластиковые оконные рамы, бытовая техника. Общая площадь пожара составила 44 квадратных метров. – В результате оперативных действий пожарных с места пожара специалисты вынесли четыре кислородных, четыре пропановых баллонов и 14 баллонов с фреоном (хладагент). Ликвидировать пожар удалось в 4.38. На месте работали семь пожарных и три единицы техники, - сообщили в ДЧС ЗКО.