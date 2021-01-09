Защитники животных вместе с полицейскими забрали собаку и доставили в ветеринарную клинику, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Собака, которую протащили привязанной к авто в Атырау, оказалась живой Вчера, 8 января, волонтеры города Атырау "Доброе сердце" в социальной сети 
 опубликовали пост, в котором рассказали еще об одном факте жестокого обращения с животными. На этот раз неизвестные привязали собаку к багажнику и протащили ее по проезжай части. Как выяснилось позже, собаке все же удалось выжить. Ее удалось найти полицейским. Собака лежала во дворе частного дома, в котором проживает подозреваемый в жестоком обращении с животными. – Собака "родилась в рубашке", пес выжил, у него страшные раны, вплоть до костей, очень напуган. Когда мы его нашли, он забился в углу за туалетом, он находился у этого человека (у подозреваемого - прим. автора), во дворе его дома. Сразу же мы выехали в клинику, где его обработали, как сказал врач, его ждёт долгое восстановление, возможно, есть переломы, завтра нас ждёт полная экспертиза, нужно снять рентген, -
Фото со страницы ОФ "Доброе сердце" в социальной сети Instagram    