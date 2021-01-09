Инцидент произошел 7 января в Аралтобинском сельском округе Сырымского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, с 18.30 проводились поиски 31-летних мужчин, которые утром 7 января выехали из села на автомашине "Нива" на поиски лошадей. – В 21.24 поисковая группа нашла пропавших в 20 километрах от села Аралтобе, у них сломалась машина, в медицинской помощи мужчины не нуждались. Необходимо внимательно следить за прогнозом синоптиков, не игнорировать специальные сообщения в средствах массовой информации. Если есть хоть какие то сомнения в стабильности погодных условий и в собственном самочувствии, то не следует покидать пределы населенных пунктов. Просим граждан строго соблюдать правила безопасности, - отметили в ДЧС ЗКО.