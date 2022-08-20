Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, несовершеннолетний на мотоцикле LT-200 без государственного номера ехал ночью по степной дороге в направлении посёлка Тасоткел Хромтауского района. При этом у него не было прав управления. В какой-то момент подросток не справился с рулевым управлением и мотоцикл опрокинулся на правую сторону. В результате аварии он от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Полицейские обратились к родителям. Разрешая несовершеннолетнему ребёнку сесть за руль автомобиля и мотоцикла, они подвергают большой опасности не только самого ребёнка, но и окружающих. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.