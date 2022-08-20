- Список претендентов на льготное кредитование сформировал акимат. Мы проверим платёжеспособность и выдадим займы. Среди будущих участников программы есть детские тренеры, учителя, рабочие-вахтовики. Взяв заем по доступным условиям, они с семьями смогут переехать из тесных комнат Дома юношества в собственное жилье. Ведь своя квартира - это уверенность в будущем и социальная стабильность. Для старта программы акимат выделяет первый транш, в рамках которого несколько семей приобретут жилье уже сейчас. Всего планируется выделить порядка 500 млн. тенге для льготного кредитования, из которых 50 млн. тенге и пойдут на первый этап кредитования. Мы надеемся, что эта благородная инициатива в будущем получит продолжение. И займы будут выдаваться по мере поступления последующих траншей, - пояснила директор Уральского областного филиала Отбасы банка Аида Ипатова.Сейчас в очереди на жилье в Уральске стоят 1 907 человек. Поэтому акимат совместно с Отбасы банком и предлагает горожанам льготное кредитование. В данном случае претендовать на него смогут те выпускники детских домов, которые имеют постоянную регистрацию в Уральске в течение последнего года. У них не должно быть в собственности жилья за последние пять лет. Стаж официальной работы в выбранной сфере деятельности в городе Уральске у претендента должен быть не менее одного года на момент подачи заявления. Есть ограничение и по доходу. На каждого члена семьи за последние 6 месяцев он не должен превышать 6 ПМ (прожиточный минимум) или 216 108 тенге.
