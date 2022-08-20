Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гулнар Абдрахманова рассказала, что на сегодня эпидемиологическая ситуация по коронавирусу сравнительно стабильная. Правда, по сравнению с прошлым месяцем отмечается рост уровня заболеваемости на 93%. За 18 дней августа зарегистрировано 1 520 случаев заболеваемости, за аналогичный период июля - 103 случая. С начала года зарегистрировано 11 838 случаев COVID-19, с начала пандемии - 51 908 случаев. На сегодня на 289 инфекционных койках получают лечение 59 пациентов, 52 из которых вакцинированные. В отделении реанимации находятся три пациента, у всех имеются сопутствующие заболевания (дыхательная недостаточность 2-3 степени, сахарный диабет), из них два пациента не получали вакцинацию. На амбулаторном уровне находятся 828 пациентов, из них вакцинировано 396В связи с ростом заболеваемости населения, количество мобильных бригад увеличилось до 96 единиц, из них в городе – 32, в районах – 64. В резерве имеются 39 мобильных бригад.