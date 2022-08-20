Аким Атырауской области не доволен темпами реконструкции республиканской трассы
Серик Шапкенов ознакомился с ходом реконструкции трассы Атырау - Астрахань, проехав на автомобиле от областного центра до России, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Серик Шапкенов посетил объекты на четырёх участках строительства.
- Я дал обещание нашим гражданам, что буду держать под контролем ход строительных работ. По отчётам, предоставляемым мне специалистами, я вижу, что есть отставание от графика, и это нашло подтверждение во время рабочей поездки. При таком темпе работы вы не успеете к намеченному сроку. Принимайте соответствующие меры по организации работы, - сказал глава региона.
По информации директора Атырауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Болатбека Айтбаева, из 217 километров дорог основное покрытие проложено на 54 километрах, на 45 километрах уложен щебень.
- На 22 километрах уложен один слой асфальтобетона. Из них введено в эксплуатацию 20 километров. От Курмангазинского района открыта трасса от 833 километра до 12,5 километра и 7,5 километров между сёлами Жанбай и Аккыстау. В ближайшее время мы будем вводить в эксплуатацию ещё 10 километров. До конца этого месяца будет полностью открыт 20-километровый маршрут между селами Жанбай и Аккыстау. Также планируется заложить первый слой и открыть в общем 35 километров дорог, - сказал он.
По словам Болатбека Айтбаева, существует дефицит строительных материалов, необходимых для прокладки дорог. Серик Шапкенов поручил курирующему отрасль Кайрату Нуртаеву совместно с профильными министерствами решить проблемы в дорожном строительстве.
Казахстанцы обратили свое внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин. Он сказал: «такой ужасной дороги в жизни не видел». В МИИР сразу отреагировали на эти слова и сообщили, что в 2021 году сдадут участки протяжённостью 92 километра. Остальные работы на оставшихся 185 километров планируется завершить в 2022 году. В апреле этого года Ускенбаев поручил подчинённым оставаться на дороге Атырау - Астрахань до завершения реконструкции.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!