Сладкий продукт поставляется с заводов Жамбылской и Алматинской областей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО завезли пять вагонов сахара Иллюстративное фото из архива "МГ" Исполняющий обязанности заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев сообщил, что на сегодня потребность населения области и промышленных предприятий в сахаре составляет 1 340 тонн в месяц (940 тонн – население, 400 тонн – индустриальная потребность). Как известно, более 70% потребности области в сахаре были обеспечены продукцией сахарных заводов России и Беларуси из-за удобства транспортной логистики. Однако в марте Россия запретила экспорт сахара со своей территории.
– Тем не менее, накопленный фонд позволил обеспечить спрос на сахар до начала мая. Сейчас сахар поставляется с заводов, расположенных в Жамбылской («Таразский» и «Меркенский» заводы) и Алматинской («Коксуский» завод) областях страны. Всего в июне-августе оптовыми поставщиками в область поставлено 39 вагонов (2 652 тонны) и реализовано по 515 – 517 тенге, - рассказал Бауыржан Саткалиев.
Запасы сахара в области составляют 607 тонн. Заводы реализуют сахар по цене 490 тенге за килограмм.