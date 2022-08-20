Для Анастасии Панасович, пятикратной чемпионки РК и мастере спорта Казахстана, выступления на чемпионате мира стали успешными. Девушка стала обладательницей серебряной награды, обойдя своих соперниц из Болгарии и Японии и немного уступив американской спортсменке. К слову, на чемпионате Азии, проходившим в июле этого года в Бахрейне Анастасия стала бронзовым призером. На счету девушки неоднократные победы на республиканских соревнованиях. Анастасия Панасович родом из села Пугачево Бурлинского района. Здесь она делала свои первые шаги в секции вольной борьбы, после обучалась с спортивной школе-интернате в Уральске. На сегодня 20-летняя девушка студентка ЗКАТУ имени Жангир хана (факультет физической культуры).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.