Соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет проходили в столице Болгарии городе Софии, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Серебро завоевала спортсменка из ЗКО на чемпионате мира по женской борьбе   Для Анастасии Панасович, пятикратной чемпионки РК и мастере спорта Казахстана, выступления на чемпионате мира стали успешными. Девушка стала обладательницей серебряной награды, обойдя своих соперниц из Болгарии и Японии и немного уступив американской спортсменке. К слову, на чемпионате Азии, проходившим в июле этого года в Бахрейне Анастасия стала бронзовым призером. На счету девушки неоднократные победы на республиканских соревнованиях. Анастасия Панасович родом из села Пугачево Бурлинского района. Здесь она делала свои первые шаги в секции вольной борьбы, после обучалась с спортивной школе-интернате в Уральске. На сегодня 20-летняя девушка студентка ЗКАТУ имени Жангир хана (факультет физической культуры). Фото из личного архива семьи Панасович