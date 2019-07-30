Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 29 июля в 3 часа ночи на Богословской трассе произошло ДТП со смертельным исходом, где неизвестный водитель на неустановленной автомашине сбил парня, стоящего на обочине дороги. - Сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий за совершение данного ДТП установлен и задержан 17-летний парень. Было установлено, что несовершеннолетний подозреваемый взял автомашину «Ваз-2110» у зятя покататься и, двигаясь со стороны п.Сазда в направлении Актобе, сбил потерпевшего и скрылся с места происшествия. Автомашина обнаружена в п.Каракудык во дворе у знакомых. По данному факту проводится расследование. Подозреваемый передан родителям под присмотр, так как является несовершеннолетним, - рассказали в полиции, добавив, что автомашина водворена на штрафстоянку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.