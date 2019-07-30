Иллюстративное фото из архива "МГ" Однако рейс был задержан. Пассажиры самолета рассказали, что рейс откладывали несколько раз без объяснения причин. - Сегодня ночью я приехал в аэропорт как положено к указанному времени. Потом нам всем объявили, что произошла задержка рейса на час. Потом снова сообщили, рейс задерживается еще на полчаса, затем вовсе сказали, что самолет не полетит. Тогда все пассажиры начали ругаться. К нам даже не вышел пилот, только стюардессы пытались успокоить возмущенных граждан. Я из-за этого опоздал на суд. Кто-то не полетел на операцию. Еще были люди, которые летели на отдых через Алматы, - рассказал пассажир этого рейса по имени Марат. - Мало того, там были иногородние жители с детьми, которым даже не хотели предоставлять гостиницу. По поводу возврата билетов я вообще молчу. На требование вернуть нам деньги, нам заявили, мол, обращайтесь туда, где их покупали. Сервис, конечно, у нас оставляет желать лучшего. Теперь пришло смс-сообщение, что рейс будет осуществлен в 14.00. Директор аэропорта "Орал" Хайретдин Раскалиев объяснил, что задержка рейса произошла из-за отказа двигателя в самолете. - Этот самолет компании "FlyArystan". Рейс должен был быть в 01.15. Инженеры уже устранили неполадки. Теперь рейс запланирован на 14.00, - пояснил Хайретдин Раскалиев.