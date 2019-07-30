Как стало известно, водитель автомобиля марки "Мерседес" ехал в сторону Желаевского хлебокомбината. По словам очевидцев, водитель сбил женщину напротив заправки "Беркут". В департаменте полиции отметили, что водитель "Мерседеса", двигаясь по автодороге Уральск-Желаево, допустил наезд на пешехода. - В результате ДТП пострадавшая доставлена в больницу. Машина водворена на спецавтостоянку. Проводится служебное расследование, - дополнили в департаменте полиции ЗКО. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил в 10.33. - Возраст женщины примерно лет 30. Она доставлена в Областную многопрофильную больницу, предварительный диагноз - черепно-мозговая травма, - пояснили в облздраве.