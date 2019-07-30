Также стало известно, что сотрудник полиции выехал на встречную полосу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В полиции сообщили, что попавший в ДТП 19 июля на трассе Уральск-Кирсаново полицейский занимает должность участкового в селе Дарьинск. - Он ехал на работу, выехал на встречную полосу. Сейчас полицейский находится на больничном, так как в ДТП он получил телесные повреждения. Начато служебное расследование. Дисциплинарная комиссия решит, какое наказание он понесет, - пояснили в полиции. Напомним, 19 июля, примерно в 9.00 возле поселка Трекино района Байтерек столкулись три автомобиля - "ВАЗ-2113", "ВАЗ-2114" и "Шевроле". За рулем "ВАЗ-2113" находился полицейский. В ДТП пострадали 5 человек, двое из которых были отправлены на амбулаторное лечение, а трое доставлены в Областную многопрофильную больницу.