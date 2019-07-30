Aqjaiyq Adaldyq Alany, где озвучили основные проблемы их села. Об этом стало известно с официальной страницы Facebook - Aqjaiyq Adaldyq Alany.

Между тем, представители проектного офиса ранее уже побывали в Каратобинском и Сырымском районах области. - Жалпактал Казталовского района расположен в 282 километрах от Уральска. Это крупный сельский округ, в котором проживают более 4500 жителей. Он отличается от обычных сельских округов области тем, что здесь расположены две СОШ, лицей, поликлиника, больница, детский сад, дом для престарелых и инвалидов и развивается бизнес, - рассказали в проектном офисе.

Жители села Жалпактал в свою очередь рассказали представителям Aqjaiyq Adaldyq Alany, что главные проблемы на сегодняшний день - это нехватка питьевой воды и высокий тариф на водоснабжение.

- Вода подается в дома не регулярно, по 2 часа утром, иногда в обед и вечером. Наше село не попало в программу "Акбулак". Провели реконструкцию старого насоса подачи воды, установили фильтр, но он не справляется с очисткой воды, мембрану давно пора заменить, - говорят местные жители. - Когда началась работа по реконструкции насоса подачи воды, в ожидании, что вода будет подаваться как положено 24 часа в сутки, многие начали вкладываться в бизнес. Особенно в сферу услуг кафе, рестораны, парикмахерские. Также установили бытовую сантехнику в домах, но в полной мере использовать все достижения цивилизации до сих пор не удается.

На встрече руководство области и района отметило, что главной причиной нехватки питьевой воды, в частности в том же Жалпактале, - это то, что жители используют питьевую воду на полив огородов, частных бань и дают воду домашнему скоту. Однако жители с этим не согласны.

Стоит отметить, что жители сельского округа Бостандык обратились в Aqjaiyq Adaldyq Alany с просьбой о решении проблемы с высоким тарифом на питьевую воду.

- В отличии от жалпакталцев, в Бостандыке подается регулярно питьевая вода. Но за 1 куб жители должны платить 387 тенге,- заявили жители сельского округа Бостандык.

Местные жители села Жалпактал Казталовского района встретились с представителями проектного офиса