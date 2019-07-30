Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил на брифинге руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Ерлан Кабдинов, в целях развития города будут освоены неиспользованные земельные участки, и снесут ветхие строения. По словам Кабдинова, в позапрошлом году была начата работа по изъятию жилых домов и других объектов, находящихся в собственности населения. На первом этапе запланировано снести 271 жилой дом на земельных участках по улицам им. А. Молдагуловой, А. Жангелдина, А. Байтурсынова, Б. Жарбосынова, А. Пушкина, Т. Бисекенова, Ж. Нажмеденова, Ю. Гагарина, И. Тайманова. Общая площадь сносимой территории первого этапа составляет 18,51 гектара. - 171 собственник уже получил от государства компенсацию, общая сумма которой - 4 млрд 845 млн 480 тысяч тенге, - пояснил Ерлан Кабдинов. Он также сообщил, что на месте сноса ветхого жилья запланировано возвести ряд соцобъектов, в том числе школу, ЦОН, а также культурных – парк Первого Президента с флагштоком, музей и другие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.